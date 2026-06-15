Aksaray'da Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Jandarma Muhabere Albay Mesut Tanatar, teşkilatın 187. yılını kutlamaktan büyük onur duyduklarını ifade etti. Tören, jandarma hizmet araçlarının geçit töreni ile sona erdi. Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Ali Bayer, Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Kadri Perek, İl Sağlık Müdürü Abdullah Güleç, İl Tarım ve Orman Müdürü Nejdet Demir, vatandaşlar ve emniyet mensupları katıldı.

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