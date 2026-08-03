Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Aksaray-Konya kara yolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Yaşar T. (47) idaresindeki 50 AEA 583 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolu Eşmekaya Kavşağı'nda, M. A. T'nin (14) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.



Kazada savrulan motosikletin sürücüsü ile yanındaki A.H. (15) yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.













