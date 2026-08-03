Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Aksaray-Konya kara yolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 00:01 Güncelleme:
        Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Aksaray-Konya kara yolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Yaşar T. (47) idaresindeki 50 AEA 583 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolu Eşmekaya Kavşağı'nda, M. A. T'nin (14) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

        Kazada savrulan motosikletin sürücüsü ile yanındaki A.H. (15) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Hürmüz konusunda anlaşma var
        Trump: Hürmüz konusunda anlaşma var
        Erdal Beşikçioğlu hakkında tutuklama talebi
        Erdal Beşikçioğlu hakkında tutuklama talebi
        Sıfır araçların üzerine duvar düştü
        Sıfır araçların üzerine duvar düştü
        Okan Buruk'tan transfer tepkilerine cevap!
        Okan Buruk'tan transfer tepkilerine cevap!
        Şarkıcı Güllü'nün kızı hakkında iddianame hazırlandı!
        Şarkıcı Güllü'nün kızı hakkında iddianame hazırlandı!
        G.Saray, 90+4'te beraberliği kurtardı!
        G.Saray, 90+4'te beraberliği kurtardı!
        Dehşet! Çarptığı motosikletteki kişilerin üzerinden geçti!
        Dehşet! Çarptığı motosikletteki kişilerin üzerinden geçti!
        Trabzonspor, Udinese'yi tek golle geçti!
        Trabzonspor, Udinese'yi tek golle geçti!
        Fenerbahçe'de Ismaila Sarr gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Ismaila Sarr gelişmesi!
        "Mükellefler vergi incelemesi başlamadan eksiklerini düzeltebilecek"
        "Mükellefler vergi incelemesi başlamadan eksiklerini düzeltebilecek"
        Bakan Gürlek duyurdu: Orman yangınlarıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
        Bakan Gürlek duyurdu: Orman yangınlarıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
        Barış Alper Yılmaz'a Everton kancası!
        Barış Alper Yılmaz'a Everton kancası!
        Bahçeli: "Terörsüz Türkiye, siyaset üstü bir konu olarak görülmeli"
        Bahçeli: "Terörsüz Türkiye, siyaset üstü bir konu olarak görülmeli"
        MİT'in yüz tanıma sistemiyle tespit edildi!
        MİT'in yüz tanıma sistemiyle tespit edildi!
        İstanbul Havalimanı'nda Avrupa rekoru
        İstanbul Havalimanı'nda Avrupa rekoru
        İspanya'dan yüzer bariyerli önlem
        İspanya'dan yüzer bariyerli önlem
        "Evleniyorlar"
        "Evleniyorlar"
        Akıllı telefonlarda batarya devrimi
        Akıllı telefonlarda batarya devrimi
        Sağlık çalışanlarına ömür boyu konser sözü
        Sağlık çalışanlarına ömür boyu konser sözü
        Mahkeme kararını verdi
        Mahkeme kararını verdi

        Benzer Haberler

        Aksaray'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 çocuk ağır yaralı
        Aksaray'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 çocuk ağır yaralı
        Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Düğünden dönen aile kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Düğünden dönen aile kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Aksaray'da iki otomobil çarpıştı; anne öldü, baba ile kızı yaralı
        Aksaray'da iki otomobil çarpıştı; anne öldü, baba ile kızı yaralı
        Aksaray'da park ve bahçelerde şok uygulama
        Aksaray'da park ve bahçelerde şok uygulama
        Aksaraylı firma küçük ölçekli elektrikli araçların motorunu üretiyor
        Aksaraylı firma küçük ölçekli elektrikli araçların motorunu üretiyor