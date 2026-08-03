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        Aksaray'da trafik kazasında ölen motosiklet sürücüsü defnedildi

        Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 16:43 Güncelleme:
        Aksaray'da trafik kazasında ölen motosiklet sürücüsü defnedildi

        Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü defnedildi.


        Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınan Mehmet Akif Topal'ın (14) cenazesi, Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya beldesine getirildi.

        Topal'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Eşmekaya Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Öte yandan, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

        Görüntülerde, otomobil ile motosikletin kavşakta çarpışması ve motosiklette bulunanların yola savrulması yer aldı.

        - Olay

        Yaşar T. (47) idaresindeki 50 AEA 583 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolu Eşmekaya Kavşağı'nda, Mehmet Akif Topal'ın (14) kullandığı plakasız motosikletle çarpışmış, Topal kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.


        Kazada motosiklette bulunan A.H. (15) de yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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