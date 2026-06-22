Aksaray'da TÜBİTAK 4006 Bilim Festivali başladı

Aksaray'da TÜBİTAK 4006 Bilim Festivali düzenleniyor.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi koordinasyonu ile 22-23 Haziran'da Dağılgan Spor Kompleksi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarları Festivaline 12 okuldan 143 öğrenci ve 54 proje yer alıyor.



Vali Murat Duru, başarılı öğrencilerin her zaman teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ülkemizin geleceğini inşa edecek olan çocuklarımızın bilimsel düşünceyi benimseyen, araştıran ve üreten bireyler olarak yetişmeleri büyük önem taşıyor. Başarılı çocuklarımızı desteklemek, onların önünü açmak ve fikirlerini hayata geçirebilecekleri ortamları oluşturmak hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.



Duru, stantları gezerek projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.







