Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Giriş: 26.06.2026 - 13:56 Güncelleme:
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmanın ardından şüpheli M.C'nin (45) kent merkezindeki evine operasyon düzenledi.
Evdeki aramalarda 14 bin 672 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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