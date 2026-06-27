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        Çin'in rüzgar türbinlerinin kanat motorları Aksaray'da üretiliyor

        ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'da faaliyet gösteren AEMOT Elektrik Motors, geliştirdiği mıknatıslı elektrik motorlarını Çin'e ihraç ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Çin'in rüzgar türbinlerinin kanat motorları Aksaray'da üretiliyor

        ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'da faaliyet gösteren AEMOT Elektrik Motors, geliştirdiği mıknatıslı elektrik motorlarını Çin'e ihraç ediyor.

        Aksaray-Adana kara yolunda 2016 yılından bu yana 2 milyon metrekarelik alanda faaliyet gösteren fabrikada, 0,37 kilovattan 5 megavata kadar genel maksat elektrik motorları ve 6 megavata kadar da rüzgar türbini jeneratörü üretiliyor.

        Fabrikanın genel müdürü makine mühendisi Sami Akdoğan, AA muhabirine, fabrikada yıllık 120 binin üzerinde motor ve jeneratör ürettiklerini söyledi.

        - "Üretimimizin yüzde 30'u ihracata gidiyor"

        Fabrikada 40'ı kadın olmak üzere 250 çalışanı bulunduğunu ifade eden Akdoğan, "Mıknatıslı elektrik motorlarımız, sanayideki pompa, kompresör ve fan uygulamalarının yanı sıra sanayinin birçok alanında kullanılıyor. Üretimimizin yüzde 30'u ihracata gidiyor. Ürünlerimizi Almanya, Hollanda, İtalya, İngiltere, Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine gönderiyoruz. İhracat rakamlarımızı daha da artırmayı hedefliyoruz. Fabrikamızı Anadolu'da bir teknoloji şirketi olarak nitelendiriyoruz." diye konuştu.

        Rüzgar türbinindeki pitch ve yav motorlarını (rüzgar türbininin hareketini/yönünü kontrol etmek için kullanılan motor sistemleri) ürettiklerini vurgulayan Akdoğan, şunları kaydetti:

        "Fabrikamızda ürettiğimiz mıknatıslı ve yüksek verimliliğe sahip kanat motorlarını Çin'e ihraç ediyoruz. Bu, Türkiye'nin ne kadar katma değerli ürünler üretebildiğini kanıtlayan bir proje. Çinli firma, ürettiğimiz rüzgar türbini motorlarını verimliliğinden dolayı çok beğeniyor. Çin'e ihracatımızda bize Almanya'daki müşterimiz ön ayak oldu. Sistemler ve yeni türbin teknolojileri geliştikçe yeni ürünler ihtiyacı doğuyor. Biz de Türkiye'de yaygın olarak kullanılmayan mıknatıslı motorların üretimini yaparak, müşterilerimize gönderiyoruz."

        - "Bu motorları elektrikli araçları örnek alarak ürettik"

        Akdoğan, elektrik motorunun sanayinin kalbi olduğunu ve büyük bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

        Elektrik motorlarının gelecekte sanayinin vazgeçilmez bileşenlerinden biri olacağını anlatan Akdoğan, "Yeni ürettiğimiz ve ihraç ettiğimiz mıknatıslı motorlarımız küçük hacimde çok yüksek verim sağlıyor. Biz bu motorları elektrikli araçları örnek alarak ürettik." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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