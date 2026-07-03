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        Sağlık Bakanı Memişoğlu, AK Parti Aksaray İl Başkanlığı ziyaretinde konuştu:

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Son 24 senede AK Parti iktidarlarıyla Türkiye, dünya çapında bir ülke haline geldi. Aynı zamanda vatandaşlarına dünyanın en iyi sağlık hizmetlerini sunan ülkelerden biri oldu." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 16:21 Güncelleme:
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, AK Parti Aksaray İl Başkanlığı ziyaretinde konuştu:

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Son 24 senede AK Parti iktidarlarıyla Türkiye, dünya çapında bir ülke haline geldi. Aynı zamanda vatandaşlarına dünyanın en iyi sağlık hizmetlerini sunan ülkelerden biri oldu." dedi.

        Programlara katılmak üzere Aksaray'a gelen Bakan Memişoğlu, AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

        Bakan Memişoğlu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti davasının insanlığın hizmetinde olan bir dava olduğunu söyledi.

        Sahayı gezdiklerini ve sorunları dinlediklerini belirten Memişoğlu, şöyle konuştu:

        "Sahada insanlarla olmak bizler için bir gurur vesilesi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bizler bu millete hizmet ediyoruz. Vatandaşlarımızın dertlerini dinliyoruz ve bu dertleri çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. Son 24 senede AK Parti iktidarlarıyla Türkiye, dünya çapında bir ülke haline geldi. Aynı zamanda vatandaşlarına dünyanın en iyi sağlık hizmetlerini sunan ülkelerden biri oldu. Eskiden hastalanan vatandaşlarımız başka ülkelerde ameliyat olurdu. Şimdi ise 90'ın üzerinde ülkeden gelip her türlü ameliyatın yapılabildiği bir ülke haline geldik. Yılda 2,5-3 milyon yabancının tedavi olmak için tercih ettiği bir ülke haline geldik. Gazze'den Filistin'e, Somali'den İran'a ve Ukrayna'ya kadar kim isterse onlara sağlık hizmeti götürüyoruz. Sağlık alanında çok iyi yerdeyiz."

        - "Türkiye artık eski Türkiye değil"

        Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık hizmetlerini dünyaya örnek hale getirdiğini ifade etti.

        Vatandaşların sağlıklı kalmasının önemine değinen Memişoğlu, şunları kaydetti:

        "Sağlıklı kalabilmek için de bazı alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bugün Türkiye nüfusunun sadece yüzde 6,6'sı kırsalda yaşıyor. Biz eskiden kırsalda yaşadığımız dönemlerde çok ağır yemekler yiyorduk. Gidiyorduk tarlalarda çok hareket ediyorduk. Ağır yemek yeme alışkanlığımız devam ediyor ancak artık kırsalda değil şehirde yaşıyoruz ve masa başında çalışıyoruz. Böyle olunca hareket etmemiz gerekiyor. Bizler hizmetin devamlı ve daha iyi olması için çalışıyoruz. Türkiye artık kendisini aştı, çevresindeki mağdurlara ve mazlumlara destek veren bir ülke haline gelmiştir. NATO zirvesi Türkiye'de yapılacak. Artık birçok alanda söz sahibi ülke haline geldik. Türkiye artık eski Türkiye değil. Bizler de yeni Türkiye'nin daha iyi olması için gece gündüz çalışan neferleriz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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