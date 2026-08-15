Tuz Gölü'nde Uluslararası Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu'na 750 sporcu bekleniyor

ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'ın Eskil ilçesinde Tuz Gölü'nün eşsiz manzarası eşliğinde 21-23 Ağustos'ta düzenlenecek Uluslararası Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu'na 750 sporcunun katılması planlanıyor.

Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, AA muhabirine, dünyanın çeşitli yerlerinden yarışmaya katılacak sporcuların beyaz bir örtü üzerinde koşacağını söyledi.

Böylesine büyük bir organizasyonu ikinci kez düzenleyecekleri için mutlu olduklarını belirten Zavlak, şöyle konuştu:

"Tuz Gölü, Türkiye'nin en güzel tabiat alanlarından biri. Doğasıyla, beyazlığıyla, gün doğumu ve batımıyla, sonsuz gökyüzüyle buluşmak isteyen tüm misafirlerimizi etkinliğimize bekliyoruz. Eskil'i, Tuz Gölü'nü ve Aksaray'ı tanıtabilmek adına organizasyonu çok önemsiyoruz. Eskil'i artık sınırlarımızın ötesine taşımayı hedefliyoruz. Bu kapsamda 10 ülkeden 750 sporcunun katılımını bekliyoruz. Ayrıca 1500 misafirimizi de Tuz Gölü'nde kuracağımız kamp çadırlarında ağırlayacağız. Aksaray Valiliği ve belediyemiz işbirliğiyle bu organizasyonu en iyi şekilde gerçekleştireceğiz. Gelen konuklarımızı en iyi şekilde misafir ederek Eskil'i, Tuz Gölü'nü ve Aksaray'ı mükemmel bir şekilde tanıtacağız."

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- "Tuz Gölü hızla bir turizm merkezi haline geliyor"

Zavlak, yarışmanın sorunsuz geçmesi için tüm hazırlıkları ve altyapı çalışmalarını planladıklarını ifade etti.

Sporcuların ve ziyaretçilerin farklı bir deneyim yaşayacağını vurgulayan Zavlak, şunları kaydetti:

"Belediye olarak su tankları, jeneratör, gölgelik, lavabo ve yiyecek stantlarının yer aldığı kapsamlı bir alan hazırlıyoruz. Geçen yıl düzenlediğimiz ilk yarışmada eksiklerimizi tespit ettik. Bu yıl inşallah organizasyonu adeta festival havasında gerçekleştireceğiz. Gelen tüm misafirlerimiz buradan memnun ayrılacak. Tuz Gölü hızla bir turizm merkezi haline geliyor. Yurt içinden ve dışından binlerce misafiri ağırlıyoruz. Maraton koşusunun yanı sıra ATV ve at safari turları, voleybol turnuvaları ile çeşitli gösteriler düzenleyeceğimiz organizasyonla 3 günü dolu dolu yaşayacağız."