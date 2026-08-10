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        AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılı Amasya'da kutlandı

        AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla Amasya'da program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 22:45 Güncelleme:
        AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılı Amasya'da kutlandı

        AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla Amasya'da program düzenlendi.

        AK Parti İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen programa AK Parti İl Başkanı Galip Uzun, partinin kurucularından Akif Gülle, eski Amasya Milletvekili Levent Karahocagil, Kadın Kolları Başkanı Mesudiye Altun Gürlevik, Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Aşık ve partililer katıldı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından açıklama yapan İl Başkanı Galip Uzun, AK Parti'nin 14 Ağustos 2001'de kurulduğunu hatırlattı.

        Uzun, "Bundan tam 25 yıl önce, 14 Ağustos 2001'de, bir millet hareketi olan AK Parti, 'Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' diyerek Türkiye'nin yarınlarına açılan yeni bir yolun ilk adımını attı. Siyasi istikrarsızlığın, ekonomik krizlerin, vesayetin ve yasakların ülkemizin üzerine ağır bir gölge gibi çöktüğü bir dönemde kurulan AK Parti, yalnızca yeni bir siyasi parti değil, aziz milletimizin değişim iradesinin, demokrasi talebinin ve güçlü Türkiye idealinin adı oldu." dedi.

        Milletin, kuruluşundan 15 ay sonra AK Parti'yi tek başına iktidara taşıdığını belirten Uzun, 3 Kasım 2002'den itibaren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma, demokratikleşme ve atılım sürecine girdiğini ifade etti.

        Uzun, "AK Parti olarak 25 yıldır yalnızca iktidarda bulunmadık. Milletimizin emanetini taşıdık, ülkemizin yükünü omuzladık, Türkiye'yi her alanda büyütmenin ve güçlendirmenin mücadelesini verdik." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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