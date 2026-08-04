Amasya 2. Uluslararası Film Festivali için başvurular başladı

Amasya Sinema Derneği tarafından düzenlenecek "2. Uluslararası Amasya Film Festivali" için başvuru süreci başladı.



Amasya Sinema Derneği Başkanı Volkan Topuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl ilki gerçekleştirilen ve sinemaseverlerden büyük beğeni toplayan festivalin ikincisi için hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.



Festivalin bu yıl 7-11 Ekim tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacağını aktaran Topuz, organizasyon için son başvuru tarihinin 25 Ağustos olduğunu bildirdi.



Topuz, festivale şimdiden uluslararası düzeyde yoğun bir ilgi gösterildiğini vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:



"Şimdiden 500’ün üzerinde başvuru aldık. Bu başvuruların yarısı ülkemizden, diğer yarısı ise Fransa, İspanya, Sırbistan, Norveç, Avusturya, Hollanda, Rusya ve Almanya gibi Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden geldi. Amasya'da bu tarz bir festivalin düzenlenmesi bizim için çok kıymetli. Hedefimiz, ilerleyen yıllarda şehrimizi dünyadaki ilk 5 uluslararası film festivali arasına sokmak."

