Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Katipoğlu, okul ziyaretlerine devam ediyor
Amasya İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında Kayabaşı Şehit Veysel Aslan İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.
Amasya İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında Kayabaşı Şehit Veysel Aslan İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.
Katipoğlu, okulun yeni eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıklarını yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulunarak, eğitim ortamlarının fiziki durumu, bakım ve onarım faaliyetleri, donatım ihtiyaçları ile eğitim-öğretim sürecine yönelik planlamalar hakkında okul idaresinden bilgi aldı.
Eğitimde niteliğin artırılmasında okul yöneticileri ve eğitim çalışanlarının gayretlerinin büyük önem taşıdığını dile getiren Katipoğlu,
"Özveriyle yürütülen çalışmalar dolayısıyla okul idaresine teşekkür ederim. Yeni eğitim öğretim yılının başarılı geçmesini diliyorum. Tüm eğitimci ve öğrencilerimize hayırlı olsun" dedi.
Katipoğlu'na ziyaretleri sırasında İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Bilal Baysal ve okul idaresi eşlik etti.
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