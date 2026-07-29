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        Amasya İl Millî Eğitim Müdürü Katipoğlu, Suluova'da değerlendirme toplantıları yaptı

        –Amasya İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Suluova ilçesinde okul yöneticileriyle bir araya gelerek yeni eğitim yılı hazırlıklarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 18:11 Güncelleme:
        Amasya İl Millî Eğitim Müdürü Katipoğlu, Suluova'da değerlendirme toplantıları yaptı

        –Amasya İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Suluova ilçesinde okul yöneticileriyle bir araya gelerek yeni eğitim yılı hazırlıklarını inceledi.

        Suluova Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi salonunda düzenlenen toplantıda, geçen dönemin faaliyetleri değerlendirilirken gelecek dönemin planlaması yapıldı.

        Toplantıda okulların fiziki durumları, bakım-onarım çalışmaları ve eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik atılacak adımlar ele alındı.

        Hazırlıkların titizlikle yürütülmesi gerektiğini belirten Katipoğlu, özverili çalışmalarından dolayı idarecilere teşekkür etti.

        Katipoğlu, toplantının ardından Suluova Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi ve Suluova Mehmet Bilgili İlkokulunu ziyaret etti.

        Suluova İlçe Millî Eğitim Müdürü Ahmet Davu'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Katipoğlu, sınıfları ve eğitim alanlarını yerinde inceledi.



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