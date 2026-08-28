Amasya Üniversitesi Rektörü Turabi'den Gümüşhacıköy Belediyesine ziyaret
Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol'u ziyaret etti.
Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol'u ziyaret etti.
Ziyarette, yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Turabi ile Özyol, Amasya Üniversitesinin Gümüşhacıköy'de yürüttüğü çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Görüşmede ayrıca üniversite ile yerel yönetim arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, ilçedeki öğrencilerin eğitim süreçlerinin desteklenmesi ve ortak yürütülebilecek çalışmalar ele alındı.
Özyol, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek eğitim alanında kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkati çekti.
Turabi de yeni eğitim-öğretim yılının üniversite, öğrenciler ve Gümüşhacıköy için verimli geçmesini temenni etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.