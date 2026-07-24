Amasya Valisi Bakan, okul inşaatlarında incelemelerde bulundu

Amasya Valisi Önder Bakan, eğitim yatırımları kapsamında kentte yapımı devam eden okul inşaatı alanlarında incelemelerde bulundu.



Vali Bakan’a incelemelerinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ve İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Alpaslan Kanar eşlik etti.



Hızırpaşa Mahallesinde yapımı devam eden 32 derslikli ilkokul, 24 derslikli Amasya Anadolu Lisesi ile Bahçeleriçi Mahallesinde yapımı süren 32 derslikli ilkokul inşaatlarında incelemelerde bulunan Vali Bakan, okul inşaatlarının mevcut durumu, fiziki gerçekleşme oranı ve çalışmaların planlanan takvime uygun şekilde ilerleyip ilerlemediği hakkında yetkililerden bilgi aldı.

