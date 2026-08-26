Amasya Valisi Bakan'dan Tuğgeneral Gezeravcı'ya ziyaret

Vali Bakan, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu ile 5. Ana Jet Üs Komutanlığında Gezeravcı ile bir araya geldi.

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