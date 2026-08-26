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        Amasya Valisi Bakan'dan Tuğgeneral Gezeravcı'ya ziyaret

        Amasya Valisi Önder Bakan, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığına atanan Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezeravcı'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 18:50 Güncelleme:
        Amasya Valisi Bakan'dan Tuğgeneral Gezeravcı'ya ziyaret

        Amasya Valisi Önder Bakan, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığına atanan Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezeravcı'yı ziyaret etti.

        Vali Bakan, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu ile 5. Ana Jet Üs Komutanlığında Gezeravcı ile bir araya geldi.

        Gezeravcı'ya yeni görevinde başarı dileyen Bakan, "Hava kuvvetlerimizin önemli üslerinden Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret ettik. Alper Paşa'mız Merzifon Ana Jet Üssümüze atandı. Kendisine yeni görevinde üstün başarılar diliyorum." dedi.

        Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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