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        Amasya'da gökyüzündeki yıldızların hareketi "time-lapse" tekniğiyle görüntülendi

        Amasya'da "time-lapse" (hızlandırılmış video) tekniğiyle kaydedilen gece görüntüsünde, yıldızların gökyüzündeki hareketleri kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 15:25 Güncelleme:
        Amasya'da gökyüzündeki yıldızların hareketi "time-lapse" tekniğiyle görüntülendi

        Amasya'da "time-lapse" (hızlandırılmış video) tekniğiyle kaydedilen gece görüntüsünde, yıldızların gökyüzündeki hareketleri kaydedildi.

        Suluova ilçesine bağlı Eğribük köyünde yaşayan Adem Eren Polat, gece saatlerinde gökyüzündeki yıldız hareketliliğini kaydetmek için çalışma yaptı.

        Polat tarafından yaklaşık 2 saat boyunca kesintisiz olarak kaydedilen görüntü, hızlandırma tekniği kullanılarak 24 saniyelik videoya dönüştürüldü.

        Gökyüzündeki yıldızların hareketlerinin izlenebildiği görüntü, görsel şölen sundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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