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        Amasya'da il güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı

        Amasya'da Vali Önder Bakan başkanlığında il güvenlik ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 14:25 Güncelleme:
        Amasya'da il güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı

        Amasya'da Vali Önder Bakan başkanlığında il güvenlik ve asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, ilgili kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

        Yapılan toplantıda terör, uyuşturucu, suç örgütleriyle mücadele, düzensiz göç, aranan şahısların yakalanması, trafik güvenliği ve genel asayiş olayları değerlendirildi.

        Toplantıya başkanlık eden Vali Bakan, vatandaşların güven ve huzuru için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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