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        Amasya'da kontrolden çıkarak tarlaya giren yolcu otobüsündeki 24 kişi yaralandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak tarlaya girmesi sonucu 24 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2026 - 00:03 Güncelleme:
        Amasya'da kontrolden çıkarak tarlaya giren yolcu otobüsündeki 24 kişi yaralandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak tarlaya girmesi sonucu 24 kişi yaralandı.

        İstanbul'dan Ağrı istikametine giden M.S. idaresindeki 04 ABG 628 plakalı yolcu otobüsü, Gökçebağ mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya girdi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otobüste bulunan 24 kişi yaralandı.

        Yaralılar, Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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