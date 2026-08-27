Amasya'da şampiyon buzağılar ve "devler" kırmızı halıda yürüdü

Türkiye'nin önemli besi hayvancılığı merkezlerinden Amasya'nın Suluova ilçesinde, büyükbaş hayvanlar için güzellik ve büyüklük-ağırlık yarışmaları düzenlendi.

Suluova Belediyesince, ilçenin 1 Eylül 1957'de ilçe statüsüne kavuşmasının 69. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "1 Eylül Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında "Şampiyon Buzağılar" ve "Suluova'nın Devi" yarışmaları gerçekleştirildi.

İlçe meydanında düzenlenen "Suluova'nın Şampiyonları" yarışmasına katılan 21 büyükbaş hayvan arasından finale kalanlar, "Suluova'nın Devi" ve "Şampiyon Buzağılar" kategorilerinde birincilik için mücadele etti.

REKLAM

Besiciler, çeşitli ırklardaki hayvanlarını "Maşallah" yazıları, Türk bayrağı, ay yıldız, boncuk, ponpon ve kurdelelerle süsleyerek alana getirdi. Hayvanlar, jüri ve seyircilerin önünde kırmızı halıda yürüdü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, veteriner hekimler ve uzmanlardan oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, besici Aslan Şahin Gönek'e ait 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki "Çınar" isimli Limuzin ırkı sığır, "Suluova'nın Devi" seçildi.

"Şampiyon Buzağılar" yarışmasında ise Seren Kaya'ya ait buzağı birinci, Murat Yalman'a ait buzağı ikinci, İsrafil İnce'ye ait buzağı ise üçüncü oldu.

REKLAM

Yarışmalarda dereceye girenlere kupa, para ve yem desteği ödülleri Belediye Başkanı Rıfat Uzun, MHP Amasya İl Başkanı Oğuzhan Sakızcı ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Belediye Başkanı Uzun, AA muhabirine, ilçede yoğun şekilde besi hayvancılığı yapıldığını söyledi.

Suluova'nın besicilikle tanındığını belirten Uzun, ilçedeki kaliteli üretimin tanıtımına katkı sunmak ve üreticilerin emeğine teşekkür etmek amacıyla ilçe tarihinde ilk kez büyükbaş hayvan yarışmaları düzenlediklerini ifade etti.

Uzun, "Türkiye'de besi yapıp da Suluova'yı bilmeyen kimse yoktur. Ancak biz bunu layıkıyla duyurduğumuza inanmıyorduk. Bazı şehirlere gittiğimizde besimizin ne kadar ön planda olduğunu, Türkiye'nin ilk besi entegre tesisinin ve ilk besi organize sanayisinin Suluova'da kurulduğunu, bölgenin en büyük organize besi bölgesinin burada olduğunu çoğu kişinin bilmediğini gördük. Biz de bununla alakalı 'Suluova'nın Buzağıları' ve 'Suluova'nın Devi' adı altında iki yarışma düzenledik." dedi.

REKLAM

Türkiye'nin et üretiminin yüzde 12'sinin Suluova'dan karşılandığını belirten Uzun, "Tükettiğimiz birçok markanın köftelerinde kullanılan et Suluova'da üretiliyor. Dünya genelinde tanınan bazı şeflerin kullandığı etler dahi Suluova'dan gidiyor." diye konuştu.