Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Amasya'da şampiyon buzağılar ve "devler" kırmızı halıda yürüdü

        Amasya'da şampiyon buzağılar ve "devler" kırmızı halıda yürüdü

        Türkiye'nin önemli besi hayvancılığı merkezlerinden Amasya'nın Suluova ilçesinde, büyükbaş hayvanlar için güzellik ve büyüklük-ağırlık yarışmaları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 10:42 Güncelleme:
        Amasya'da şampiyon buzağılar ve "devler" kırmızı halıda yürüdü

        Türkiye'nin önemli besi hayvancılığı merkezlerinden Amasya'nın Suluova ilçesinde, büyükbaş hayvanlar için güzellik ve büyüklük-ağırlık yarışmaları düzenlendi.

        Suluova Belediyesince, ilçenin 1 Eylül 1957'de ilçe statüsüne kavuşmasının 69. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "1 Eylül Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında "Şampiyon Buzağılar" ve "Suluova'nın Devi" yarışmaları gerçekleştirildi.

        İlçe meydanında düzenlenen "Suluova'nın Şampiyonları" yarışmasına katılan 21 büyükbaş hayvan arasından finale kalanlar, "Suluova'nın Devi" ve "Şampiyon Buzağılar" kategorilerinde birincilik için mücadele etti.

        REKLAM

        Besiciler, çeşitli ırklardaki hayvanlarını "Maşallah" yazıları, Türk bayrağı, ay yıldız, boncuk, ponpon ve kurdelelerle süsleyerek alana getirdi. Hayvanlar, jüri ve seyircilerin önünde kırmızı halıda yürüdü.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, veteriner hekimler ve uzmanlardan oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, besici Aslan Şahin Gönek'e ait 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki "Çınar" isimli Limuzin ırkı sığır, "Suluova'nın Devi" seçildi.

        "Şampiyon Buzağılar" yarışmasında ise Seren Kaya'ya ait buzağı birinci, Murat Yalman'a ait buzağı ikinci, İsrafil İnce'ye ait buzağı ise üçüncü oldu.

        REKLAM

        Yarışmalarda dereceye girenlere kupa, para ve yem desteği ödülleri Belediye Başkanı Rıfat Uzun, MHP Amasya İl Başkanı Oğuzhan Sakızcı ve protokol üyeleri tarafından verildi.

        Belediye Başkanı Uzun, AA muhabirine, ilçede yoğun şekilde besi hayvancılığı yapıldığını söyledi.

        Suluova'nın besicilikle tanındığını belirten Uzun, ilçedeki kaliteli üretimin tanıtımına katkı sunmak ve üreticilerin emeğine teşekkür etmek amacıyla ilçe tarihinde ilk kez büyükbaş hayvan yarışmaları düzenlediklerini ifade etti.

        Uzun, "Türkiye'de besi yapıp da Suluova'yı bilmeyen kimse yoktur. Ancak biz bunu layıkıyla duyurduğumuza inanmıyorduk. Bazı şehirlere gittiğimizde besimizin ne kadar ön planda olduğunu, Türkiye'nin ilk besi entegre tesisinin ve ilk besi organize sanayisinin Suluova'da kurulduğunu, bölgenin en büyük organize besi bölgesinin burada olduğunu çoğu kişinin bilmediğini gördük. Biz de bununla alakalı 'Suluova'nın Buzağıları' ve 'Suluova'nın Devi' adı altında iki yarışma düzenledik." dedi.

        REKLAM

        Türkiye'nin et üretiminin yüzde 12'sinin Suluova'dan karşılandığını belirten Uzun, "Tükettiğimiz birçok markanın köftelerinde kullanılan et Suluova'da üretiliyor. Dünya genelinde tanınan bazı şeflerin kullandığı etler dahi Suluova'dan gidiyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakanlıktan yağlık ayçiçeği düzenlemesi
        Bakanlıktan yağlık ayçiçeği düzenlemesi
        Eşini tabancayla öldürüp çocuğunu kaçırdı!
        Eşini tabancayla öldürüp çocuğunu kaçırdı!
        Borsada Şampiyonlar Ligi coşkusu
        Borsada Şampiyonlar Ligi coşkusu
        Nepal'de sel felaketi!
        Nepal'de sel felaketi!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        İran'dan ABD uçak gemisine ilişkin: "Şimdi tatile gidiyor"
        İran'dan ABD uçak gemisine ilişkin: "Şimdi tatile gidiyor"
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
        Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        10 Grammy ve bir efsane
        10 Grammy ve bir efsane
        İngiltere'ye döndüler
        İngiltere'ye döndüler
        Facianın görüntüsü! Bisikletli Esra kaza kurbanı oldu!
        Facianın görüntüsü! Bisikletli Esra kaza kurbanı oldu!
        WSJ'den CIA'nin Moskova ziyaretine ilişkin iddia
        WSJ'den CIA'nin Moskova ziyaretine ilişkin iddia
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Köpekler insanların duygularını ayırt edebiliyor
        Köpekler insanların duygularını ayırt edebiliyor
        'Netanyahu seçimleri kaybetmekten korkuyor'
        'Netanyahu seçimleri kaybetmekten korkuyor'
        Nvidia'nın geliri yüzde 106 arttı
        Nvidia'nın geliri yüzde 106 arttı
        "Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak"
        "Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak"

        Benzer Haberler

        Boğalara kırmızı halı serdiler: 1,1 tonluk 'Çınar' birinci oldu
        Boğalara kırmızı halı serdiler: 1,1 tonluk 'Çınar' birinci oldu
        Amasya Valisi Bakan'dan Tuğgeneral Gezeravcı'ya ziyaret
        Amasya Valisi Bakan'dan Tuğgeneral Gezeravcı'ya ziyaret
        100 yaşındaki Ali dededen üzen haber
        100 yaşındaki Ali dededen üzen haber
        Taşova'da "Aileni ve Neslini Koru" konferansı düzenlendi
        Taşova'da "Aileni ve Neslini Koru" konferansı düzenlendi
        Amasya'da örümcek yumurta kesesiyle görüntülendi
        Amasya'da örümcek yumurta kesesiyle görüntülendi
        Amasya'ya Romanyalı gelin
        Amasya'ya Romanyalı gelin