Amasya'da seyir halindeki otomobil yandı

Amasya'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Mehmet Varinli Caddesi'nde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 05 ADU 495 plakalı otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce söndürülen yangında, otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi.

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