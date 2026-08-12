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        Amasya'da trafik kazaları güvenlik kamerasına yansıdı

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen trafik kazaları, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 15:12 Güncelleme:
        Amasya'da trafik kazaları güvenlik kamerasına yansıdı

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen trafik kazaları, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki kazalarda motosiklet ve otomobillerin çarpıştığı anlar görüntülere yansıdı.

        Görüntülerde, kazaların ardından çevrede bulunanların yardıma koşması da yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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