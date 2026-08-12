Amasya'da trafik kazaları güvenlik kamerasına yansıdı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen trafik kazaları, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Giriş: 12.08.2026 - 15:12 Güncelleme:
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen trafik kazaları, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki kazalarda motosiklet ve otomobillerin çarpıştığı anlar görüntülere yansıdı.
Görüntülerde, kazaların ardından çevrede bulunanların yardıma koşması da yer aldı.
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