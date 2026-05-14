Amasya'da üniversite öğrencileri engellileri daha iyi anlamak için goalball oynadı

Amasya Üniversitesi öğrencileri görme engellileri anlayabilmek amacıyla goalball (görme engellilere özgü bir takım sporu) oynadı.



Eğitim Fakültesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen karşılaşmaya, gözlerini bağlayan Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ve öğrenciler, görme engellilerle karşılaştı.





Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi,





"Özellikle Amasya Altı Nokta Körler Derneği Görme Engelliler Golbol Takımı'na gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü bizim hayatımızın akışı içerisinde unuttuğumuz farkındalığımızı bize fark ettirdiler. Kendilerine hem bundan dolayı teşekkür ediyorum hem de varlıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Çünkü sahip olduğumuz her şey sahip olmadıklarımız için bir şükür vesilesi" diye konuştu.



Karşılaşmadan sonra Rektör Turabi, görme engelli sporcuları tebrik ederek teşekkür belgesi verdi.

