Amasya'da yağışlar nedeniyle çöken yolda çalışma başlatıldı

Amasya’da etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında çöken, merkeze bağlı Ümük ve Bayat köyleri arasındaki yolda İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Sağanak nedeniyle Ümük ve Bayat köyleri arasındaki yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle yol çift taraflı ulaşıma kapatıldı. Jandarma ekipleri bölgede önlem aldı. İl Özel İdaresi ekipleri, çöken yolu onarmak için çalışma başlattı.

