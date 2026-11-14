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        Amasya'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı

        AMASYA'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Ü.O. (71), otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 19:35 Güncelleme:
        Amasya'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı

        AMASYA'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Ü.O. (71), otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaza, saat 12.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Caddesi’nde meydana geldi. Anıt Üst Kavşak’tan Lise Kavşağı yönüne ilerleyen, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ü.O.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan erkek için çevredekiler sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Ü.O., ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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