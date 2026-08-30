Göynücek'te Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında esnaf ziyaret edildi

Müftülük yetkilileri, Mevlid-i Nebi Haftası'nın ilçede birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine, güzel ahlakın yaygınlaşmasına vesile olması temennisinde bulundu.

Din görevlileri, ziyaretlerde Hz. Muhammed'in ticari hayatının, güzel ahlakının ve örnek kişiliğinin toplum ve esnaf hayatındaki önemine ilişkin bilgi verdi.

Göynücek İlçe Müftülüğünce, İlçe Müftü Vekili Kerim Ünlü başkanlığında gerçekleştirilen ziyarete Manevi Danışman Hüseyin Yağız ile Çarşı Camii İmam Hatibi İbrahim Topal da katıldı.

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