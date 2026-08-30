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        Göynücek'te Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında esnaf ziyaret edildi

        Amasya'nın Göynücek ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla esnaf ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 19:25 Güncelleme:
        Göynücek'te Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında esnaf ziyaret edildi

        Amasya'nın Göynücek ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla esnaf ziyaret edildi.

        Göynücek İlçe Müftülüğünce, İlçe Müftü Vekili Kerim Ünlü başkanlığında gerçekleştirilen ziyarete Manevi Danışman Hüseyin Yağız ile Çarşı Camii İmam Hatibi İbrahim Topal da katıldı.

        Heyet, ziyaret ettiği esnafın Mevlid-i Nebi Haftası'nı kutladı.

        Din görevlileri, ziyaretlerde Hz. Muhammed'in ticari hayatının, güzel ahlakının ve örnek kişiliğinin toplum ve esnaf hayatındaki önemine ilişkin bilgi verdi.

        Esnafa, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından "Diyanet Dergisi" hediye edildi.

        Müftülük yetkilileri, Mevlid-i Nebi Haftası'nın ilçede birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine, güzel ahlakın yaygınlaşmasına vesile olması temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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