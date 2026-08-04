Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanı Arslan görevine başladı

Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Üsteğmen Bilgin Arslan, görevine başladı. İlçedeki görevine başlayan Arslan, Gümüşhacıköy’de görev yapacak olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Arslan, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için tüm personelle fedakarlık ve sorumluluk bilinciyle çalışacaklarını kaydetti.

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