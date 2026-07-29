Motosikletle dünya turuna çıkan İtalyan baba ve oğul Amasya'da

Avustralya'nın Sidney kentinden 8 ay önce 1978 model Vespa motosikletleriyle dünya turuna çıkan İtalyan Mario Gabrieli (54) ve 11 yaşındaki oğlu Leonardo Gabrieli, Türkiye rotası kapsamında Amasya’ya ulaştı.



Yaklaşık 1 yıl sürmesi planlanan yolculuklarında farklı kültürleri tanımayı amaçlayan baba ve oğul, Amasya'da konuk edildi.



Kentin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret eden İtalyan gezginler, şehrin tarihi dokusuna ve coğrafi yapısına hayran kaldı.



Gazetecilere açıklamalarda bulunan baba Mario Gabrieli, yolculuklarının ocak ayında başladığını belirterek, "8 aydır yollardayız, 11 yaşındaki oğlumla dünyayı gezmek için iki zamanlı, 1978 model Vespa motosikletimle Avustralya'dan yola çıktık. Bu süreçte Vespa motosiklet kulüpleri sayesinde dünyada birçok noktaya bağlandık ve 50'den fazla ülkeden geçtik." dedi.



Rotası hakkında bilgi veren Gabrieli, Sidney'den sonra Endonezya'nın Bali, Sumatra ve Java bölgelerine gittiklerini aktararak, şöyle devam etti:



"Sumatra'dan sonra Malezya'nın Kuala Lumpur bölgesinden Tayland, Laos ve Çin'e geçtik. Çin, 7 bin kilometre uzunluğunda, sürprizlerle dolu ama sonsuz bir ülke. Bu yerlerde çok şey öğrendik. Oğlumla seyahat etmenin en güzel yanlarından biri, bir sene boyunca onun öğretmeni gibi olmam. Oğlum seneye lisede olacağı için bu yolculuk boyunca her ülkenin din, tarih ve kültürel bağları gibi pek çok yönünü öğreniyoruz."



- "Amasya mükemmel bir şehir"



Babasının dünya turu serüvenine eşlik eden 11 yaşındaki Leonardo Gabrieli ise yolculuktan büyük keyif aldığını dile getirdi.



Çocuk yaşta böyle bir deneyim yaşamanın harika olduğunu vurgulayan Leonardo, "Şu an Amasya'dayız ve burası mükemmel bir şehir. Özellikle dağları ve tarihi şehir merkezini çok beğendim. Burayı keşfetmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Kentte vatandaşlarla da yakından ilgilenerek sohbet eden İtalyan baba ve oğul, dünya turunu yaklaşık 4 ay sonra İtalya'daki evlerinde tamamlamayı hedefliyor.

