Taşova Kaymakamı Bayram'dan şehit ailesine ziyaret

Taşova Kaymakamı Turan Bayram, 2007 yılında Şırnak'ta şehit düşen Piyade Onbaşı Himmet Aydemir’in ailesine ziyarette bulundu.



Kaymakam Bayram, Şırnak'ın Uludere ilçesinde vatani görevini yaparken şehit olan Himmet Aydemir’in vefat yıl dönümü dolayısıyla Gürsu köyünde ikamet eden ailesini evinde ziyaret etti.



Ziyarette şehidin annesi Döndü Aydemir ile yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden Bayram, tüm şehitler için dua ederek Allah'tan rahmet diledi.



Devletin her zaman ve tüm imkanlarıyla şehit ailelerinin yanında olduğunu vurgulayan Kaymakam Bayram, şunları kaydetti:



"Şehit aileleri bizlere şehitlerimizin en kıymetli emanetleridir. Devlet olarak her daim şehit ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Kapımız kendilerine sonuna kadar açıktır. Hangi sorununuz, ne ihtiyacınız olursa olsun bütün kapılarımız sizler için her zaman açıktır. Vatandaşımızın güvenliği, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda etmiş kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Şehitlerimizin emaneti olan siz kıymetli ailelerine ve gazilerimize şükranlarımı sunuyor, Allah’tan sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum."













