Taşova'da kültür, gençlik ve halk şöleni düzenlendi
Amasya'nın Taşova ilçesinde İyilik Hareketi ve Yardımlaşma Derneği tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Kültür, Gençlik ve Halk Şöleni gerçekleştirildi.
Giriş: 12.08.2026 - 15:18 Güncelleme:
Amasya'nın Taşova ilçesinde İyilik Hareketi ve Yardımlaşma Derneği tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Kültür, Gençlik ve Halk Şöleni gerçekleştirildi.
Gazi Mustafa Kemal Millet Bahçesi'nde organize edilen programda, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları ön plana çıktı.
Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği şölen, sanatçılar Ersin Güloğlu ve Tuğba Ünal'ın sahne aldığı konser programıyla sona erdi.
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