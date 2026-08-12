Taşova'da kültür, gençlik ve halk şöleni düzenlendi

Amasya'nın Taşova ilçesinde İyilik Hareketi ve Yardımlaşma Derneği tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Kültür, Gençlik ve Halk Şöleni gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.