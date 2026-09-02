Yeni Parti İstanbul Milletvekili Karabat'tan Gümüşhacıköy İlçe Başkanlığına ziyaret

İlçe Başkanı Kudret Taştan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Karabat'a teşekkür etti.

Türkiye ve yerel gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Karabat, güncel gelişmeler hakkında görüşlerini paylaştı.

Karabat, Yeni Parti Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Kudret Taştan ile ilçe binasında bir araya geldi.

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