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        Yeni Parti İstanbul Milletvekili Karabat'tan Gümüşhacıköy İlçe Başkanlığına ziyaret

        Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, partisinin Gümüşhacıköy İlçe Başkanlığına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 17:25 Güncelleme:
        Yeni Parti İstanbul Milletvekili Karabat'tan Gümüşhacıköy İlçe Başkanlığına ziyaret

        Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, partisinin Gümüşhacıköy İlçe Başkanlığına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Karabat, Yeni Parti Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Kudret Taştan ile ilçe binasında bir araya geldi.

        Ziyarette, Taştan'a parti rozetini takan Karabat, yeni görevinde başarı dileğinde bulundu.

        Türkiye ve yerel gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Karabat, güncel gelişmeler hakkında görüşlerini paylaştı.

        İlçe Başkanı Kudret Taştan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Karabat'a teşekkür etti.

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