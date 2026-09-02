Yeni Parti İstanbul Milletvekili Karabat'tan Gümüşhacıköy İlçe Başkanlığına ziyaret
Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, partisinin Gümüşhacıköy İlçe Başkanlığına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, partisinin Gümüşhacıköy İlçe Başkanlığına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Karabat, Yeni Parti Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Kudret Taştan ile ilçe binasında bir araya geldi.
Ziyarette, Taştan'a parti rozetini takan Karabat, yeni görevinde başarı dileğinde bulundu.
Türkiye ve yerel gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Karabat, güncel gelişmeler hakkında görüşlerini paylaştı.
İlçe Başkanı Kudret Taştan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Karabat'a teşekkür etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.