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        2 yıl önce Film Forum'dan destek aldı, Altın Portakal'da yarışıyor

        YÖNETMEN Büşra Bülbül'ün ilk uzun metrajlı kurmaca filmi 'Bir Anne Hakkında', 2024 yılında Antalya Film Forum'undan aldığı desteğin ardından, 63'üncü Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na katıldı. Türkiye prömiyerini festivalde gerçekleştiren yönetmen Bülbül, "Sinemaya ilk girdiğim andan itibaren Altın Portakal'ın o şaşaalı gösterimleri, ödülleri benim hayalimi cezbediyordu. Hayalini kurduğum yerdeyim" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 11:30 Güncelleme:
        2 yıl önce Film Forum'dan destek aldı, Altın Portakal'da yarışıyor

        YÖNETMEN Büşra Bülbül'ün ilk uzun metrajlı kurmaca filmi 'Bir Anne Hakkında', 2024 yılında Antalya Film Forum'undan aldığı desteğin ardından, 63'üncü Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na katıldı. Türkiye prömiyerini festivalde gerçekleştiren yönetmen Bülbül, "Sinemaya ilk girdiğim andan itibaren Altın Portakal'ın o şaşaalı gösterimleri, ödülleri benim hayalimi cezbediyordu. Hayalini kurduğum yerdeyim" dedi.

        Bu yıl 63'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 'Daima' temasıyla sinemaseverleri bir araya getirmeyi sürdürüyor. Türkiye sinemasının farklı örneklerini izleyiciyle buluşturan festival kapsamında, yönetmenlerin ilk filmleri de seyirciyle buluşuyor. Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan 'Bir Anne Hakkında', yönetmen Büşra Bülbül'ün ilk uzun metrajlı kurmaca filmi olarak izleyiciyle buluşuyor.

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        FİLM FORUM'DAN ALDIĞI DESTEKLE ALTIN PORTAKAL'A UZANAN YOLCULUK

        'Bir Anne Hakkında' filminin yolculuğu, 2024 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali bünyesinde düzenlenen Antalya Film Forum'un Work-in-Progress Platformu (Yapım Aşamasındaki Filmler) seçkisinde yer almasıyla başladı. Çekimleri tamamlanan veya devam eden, ancak kurgu, ses tasarımı ve renk düzenleme gibi post-prodüksiyon aşamaları süren filmlere destek sağlayan platform, yapımların gösterime hazır hale gelmesine katkıda bulunurken, 'Bir Anne Hakkında' filmi 2024'te Film Formu'ndan aldığı desteğin ardından bu yıl festival kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yerini aldı. Dünya prömiyerini 28'inci Şanghay Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştiren film, Altın Portakal kapsamında Türkiye'de ilk kez izleyici karşısına çıktı.

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        'HEYECANLI BİR SÜREÇ'

        Filmin Antalya Film Forum'dan başlayan yolculuğuna ilişkin konuşan yönetmen Büşra Bülbül, "Film yazmak ve onun sürecini, gelişmesini beklemek, aynı bir bebeği büyütmek gibi. Şu an büyümüş bir bebek var ve bunu seyirciyle aslında karşılaştırıyorum, tanıtıyorum. Onun için heyecanlı bir süreç. Ve aslında filmle birlikte de sizin de geliştiğiniz bir süreç oluyor. Antalya'nın da bunun bir parçası olmasından dolayı çok mutluyum" diye konuştu.

        'HAYALİNİ KURDUĞUM BİR YERDİ'

        Altın Portakal'da Türkiye prömiyerini gerçekleştirmekten dolayı heyecanlı olduğunu belirten Bülbül, festivalin sinemaya adım attığı ilk dönemlerden itibaren hayalini kurduğu bir yer olduğunu söyledi. Bülbül, "Antalya'da Türkiye prömiyeri yapmak için çok heyecanlıyım. Aslında hayalini kurduğum bir yerdeyim şu an. Sinemaya ilk girdiğim andan itibaren Altın Portakal'ın o şaşaalı gösterimleri, ödülleri benim hayalimi cezbediyordu. Onun için şu an burada yarışıyor olmak bana çok heyecan veriyor. O yüzden mutluyum" dedi.

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        'SİBEL'İ ANLAŞILIR VE GÖRÜNÜR KILMAK İSTİYORUM’

        Karaciğer yetmezliğinin son evresindeki eşini hayatta tutmaya çalışan Sibel'in zamana karşı mücadelesini konu alan film; annelik, vicdan, ahlaki ikilem ve çaresizlik temalarını işliyor. Seyircinin filmi izledikten sonra Sibel karakteriyle nasıl bir bağ kurmasını istediği sorulan Bülbül, karakterin anlaşılmasının kendisi için öncelikli olduğunu vurguladı. Bülbül, "Aslında kendilerine sormaları gereken bir sorudan ziyade Sibel'i tanımalarını, onunla empati kurmalarını isterim. Benim en büyük motivasyonum Sibel'i herkese tanıtmak ve onu anlaşılır, görünür kılmak" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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