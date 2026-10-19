"2026 Volleyball World Beach Pro Tour Futures"ın Alanya etabı sona erdi

"2026 Volleyball World Beach Pro Tour Futures"ın Alanya etabı tamamlandı.

23 Projects Uluslararası Alanya Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyona, 23 ülkeden 64 takım ve 128 elit sporcu katıldı.

Dört gün süren organizasyonun erkekler kategorisinde Türkiye adına mücadele eden Yusuf Özdemir-Batuhan Kuru çifti, turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Almanya'yı temsil eden Julian Hikel-Kalle Pieper ikilisi şampiyon olurken, Macaristan'dan Artur Hajos-Lukas Niemeier çifti de üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlar kategorisinde ise zafer, Hollanda'dan Lisa Luini-Benthe Essink çiftinin oldu.

Turnuvada Japonya'dan Riko Tsujimura-Mayu Kikuchi ikilisi ikinci, Almanya'dan Nele Barber-Tabea Schwarz çifti ise üçüncü sırayı elde etti.

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Dereceye giren sporcular için Kleopatra Plajı'nda düzenlenen törende ödüller ALTAV Başkanı ve Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Faruk Konukçu, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Direk, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Cem Özcan ve meclis üyeleri tarafından verildi.