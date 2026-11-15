2027'nin çiçek modasında bordo ve turuncu tonlar öne çıkacak

ANTALYA Çiçekçiler Odası Başkanı İsmail Bakaç, 2027 yılında çiçek modasında pastel tonlar, bordo ve turuncu renklerin öne çıkacağını belirterek, "Artık insanlar beyaz tonlardan, mavi tonlardan çıkıp biraz daha pastel tonları tercih etmeye başladı" dedi.

Antalya'da çiçek sektöründe yeni yıl hazırlıkları sürerken, 2027 yılında öne çıkacak renk ve çiçek türleri de belli olmaya başladı. Antalya Çiçekçiler Odası Başkanı İsmail Bakaç, yeni yıl yaklaşırken çiçeklerde renk tercihlerinin değiştiğini, özellikle pastel tonlar, bordo ve turuncu renklerin ön plana çıkacağını söyledi. Kasımpatı, mini gerbera ve farklı renklerdeki güllerin yeni dönemde tercih edileceğini belirten Bakaç, "2027'nin modası pastel tonlar, bordo, turuncu renkleri biraz daha ağırlık basacak. Çünkü artık insanlar beyaz tonlardan, mavi tonlardan çıkıp biraz daha pastel tonları tercih etmeye başladı" diye konuştu.

REKLAM

'KASIMPATI TALEBİ ARTIYOR'

Kış mevsimiyle birlikte bazı çiçek türlerinin daha fazla tercih edildiğini ifade eden Bakaç, kasımpatının bu dönemin öne çıkan çiçekleri arasında yer aldığını söyledi. Kasımpatının yanı sıra, mini gerberaların ve farklı renklerdeki güllerin de pastel tonlarıyla dikkati çektiğini kaydeden Bakaç, "Kasımpatılar, mini gerberaların renkleri ve güllerdeki değişik renkler dikkat çekiyor ve tercih ediliyor" dedi. Kasımpatının hem renk çeşitliliği hem de dayanıklılığı nedeniyle tercih edildiğini belirten Bakaç, "Genelde yılın bu zamanları kasımpatı ağırlıkta satılıyor ve bu senenin de tercihi. Gerçekten renklerini bu yıl muazzam yapmışlar. Hepsinin rengi birbirinden güzel. Renkleri güzel olunca insanların talebi de ağırlıkta oluyor. Bir de dayanma süreleri diğer çiçeklere göre biraz daha fazla olduğu için tercih edilmekte" diye konuştu.

REKLAM

1 DAL ÇİÇEK 500 İLE 1000 LİRA ARASINDA

Yeni yılın çiçek trendleri arasında Anastasia adı verilen çiçeğin de bulunduğunu aktaran Bakaç, bu çiçeğin tek dal olarak satıldığını ve farklı renk seçenekleriyle öne çıktığını kaydetti. Çiçek fiyatlarına ilişkin bilgi veren Bakaç, Trend çiçeklerin fiyatı dal olarak ortalama tanesi, 500 lirayla 1000 TL arasında değişmektedir. Bunların yanında Anastasia dediğimiz çiçek tercih edilen türler arasında. O da tek olarak satılan özel ve farklı bir çiçek. Onun da renkleri genelde pastel ağırlıkta, bordo, kahverengi tonlarda" dedi.

'ŞİMDİDEN BORDO VE TURUNCU ALIN'

2027'nin çiçek modasına şimdiden uyum sağlamak isteyenlere bordo ve turuncu tonlardaki çiçekleri öneren Bakaç, bu renklerin ev dekorasyonuna da farklı bir görünüm kazandıracağını belirterek, "Şimdiden bordo ve turuncu renkleri almanızı tavsiye ederiz. Renk olarak da bu renkleri çok güzel yakalamışlar. Çok cırt değil, çok da aykırı değil. Gayet güzel renkler. Bunlardan alıp, evinize koymanızı tavsiye ederiz. Evinize ayrı bir güzellik katar" diye konuştu.