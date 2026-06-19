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        9. Antalya Akra Caz Festivali'nde piyanist ve besteci Fazıl Say sahne aldı

        Antalya'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen Akra Caz Festivali kapsamında dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, sevenleriyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 22:45 Güncelleme:
        9. Antalya Akra Caz Festivali'nde piyanist ve besteci Fazıl Say sahne aldı

        Antalya'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen Akra Caz Festivali kapsamında dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, sevenleriyle buluştu.

        Akra Hotels tarafından düzenlenen festival, Akdeniz ve Beydağları'nın manzarası eşliğinde Akra Antalya Otel'in açık hava sahnesinde birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor.

        Festival kapsamında dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, şarkılar ve caz uyarlamalarından oluşan özel repertuvarıyla sahne aldı.

        Konserde, Say'a flütte Aslıhan And Say, vokalde Seda Kırankaya ve perküsyonda Aykut Köselerli eşlik etti.

        Çok sayıda müziksever, alanı doldurarak konseri izledi ve şarkılara eşlik etti.

        Festival, yarın piyanist ve besteci Fazıl Say'ın kapanış konseriyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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