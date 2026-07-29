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        AK Parti Antalya Milletvekili Çokal, Aksu ilçesinde ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Aksu ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 09:24 Güncelleme:
        AK Parti Antalya Milletvekili Çokal, Aksu ilçesinde ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Aksu ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.


        Çokal, Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım'ı ziyaret ederek, belediye hizmetleri, yatırımlar ve projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

        Aksu Halk Eğitim Merkezi'ni, belediye tarafından yapımı tamamlanma aşamasına gelen Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı ve 300 yataklı Aksu Devlet Hastanesi'ni gezen Çokal, ilçedeki bazı esnafları da ziyaret etti.


        AK Parti Aksu İlçe Başkanlığı'nda partililerle de bir araya gelen Çokal, ilçeye kazandırılan yatırımlar ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi.


        Çokal'a ziyaretlerde, AK Parti Aksu İlçe Başkanı Sinan Temirtaş, AK Parti Aksu İlçe Kadın Kolları Başkanı Rukiye Yaman ile ilçe teşkilatı da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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