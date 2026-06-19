AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Antalya'da konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Hem özel sektörü hem kamu teşebbüslerini desteklemek suretiyle kendi İHA'mızı, SİHA'mızı, ilk uçak gemimizi, helikopterimizi yaptık. İnşallah uçak yapımı devam ediyor. Bu alandaki ihtiyaçlarımızı önemli ölçüde yerli yapmak suretiyle dışa bağımlığımızı yüzde 80'den yüzde 20'ye indirdik." dedi.



Yazıcı, Erdem Beyazıt Kültür Merkezinde düzenlenen, AK Parti Antalya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında, AK Parti'nin Türkiye'nin en büyük ve en önemli siyasi partisi olduğunu söyledi.



AK Parti'nin Türkiye'deki 188 siyasi partiden çok farklı ve çok özgün yeri olan bir siyasi parti olduğunu ifade eden Yazıcı, "Önümüzdeki Ağustos ayında 25. yaş gününü kutlayacağız. 25 yaşında. Delikanlı değil mi daha? 25 yaşını önümüzdeki Ağustos ayında kutlayacak olan AK Parti'yi 23,5 yıldır tek başına iktidara taşımış bir milletin karşısındayız. Siyasi tarihte bunun hiç örneği yok. Dünya literatüründe de örneği yok." diye konuştu.



AK Parti'nin, milletin durduğu yerde duran bir parti duruşu olduğunu vurgulayan Yazıcı, Türkiye'de 86 milyon insanın tamamının partinin hedef kitlesi olduğunu belirtti.



Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeri geldiğinde söylediği "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözünde, insanı gözetmeyen, dikkate almayan hiçbir faaliyetin başarılı olma şansının bulunmadığını aktararak, şöyle devam etti:



"Biz, 'Duruşumuzun merkezinde insan var' derken o insan sözlüğünün başına herhangi bir nitelemeye yol açacak bir sözcük kullanmıyoruz. Yalın halde insan. Etnik köken vurgusu yok. Mezhep betimlemesi yok. Katıksız, yalın halde insan. Dolayısıyla duruşu olan bir partiyiz. Duruşunun merkezinde insan var. Ve gene çok değerli genel başkanımızın, liderimizin ifade ettikleri gibi haksızlıklar karşısında millet egemenliğine musallat olmuş, onu devre dışı bırakmaya yeltenen kurumlar ve kişiler karşısında millete yaslanarak dikleşmeden dik durmak bizim duruşumuzun bir başka özelliğidir."



- "İktidara geldiğimizde güvenlik güçlerimizin dışa bağımlılığı yüzde 80 dolayındaydı"



Yazıcı, hiçbir alan boşluğu bırakmadan her konuyu siyasetin gündemine taşıdıklarını, bir taraftan sınırlı imkanları çoğaltırken diğer yandan da öncelikleri belirlemek suretiyle ülkeyi değiştirip dönüştürdüklerini ifade etti.



İktidarları döneminde en fazla kaynağı sağlık ve savunmaya ayırdıklarını aktaran Yazıcı, şöyle konuştu:



"Her sorunu çözdüğümüz iddiasında değilim ama hep doğru şeyler yaptık. Savunma sanayi alanında Türkiye, biz iktidara geldiğimizde güvenlik güçlerimizin dışa bağımlılığı yüzde 80 dolayındaydı. İşte İHA'mız yok, SİHA'mız yok. Kullandığımız SİHA'lar İsrail'de yapılıyor. Bakımında sıkıntı çekiyorduk. Yedek parça temininde sorun yaşanıyordu. Hem özel sektörü hem kamu teşebbüslerini desteklemek suretiyle kendi İHA'mızı, SİHA'mızı, ilk uçak gemimizi, helikopterimizi yaptık. İnşallah uçak yapımı devam ediyor. Bu alandaki ihtiyaçlarımızı önemli ölçüde yerli yapmak suretiyle dışa bağımlığımızı yüzde 80'den yüzde 20'ye indirdik."



- "Hakkın, hukukun egemen olması lazım"



Yazıcı, CHP'li belediyelerin yaptıklarıyla ilgili işlemleri yargısal kaynaklardan duyduklarını ve takip ettiklerini dile getirerek, seçilerek gelen belediye başkanlarının da kamu görevlisi olduğunu vurguladı.



"Milletin parasını, bu kuruma işi düşen insanların işlerini görmek için başka kayıtlara bağlanmak suretiyle kendilerine göre bir pratik geliştirilmesi kabul edilebilir değil." diyen Yazıcı, "Hakkın, hukukun egemen olması lazım. Hakkın hukukun gözetilmediği yerde mutlaka ahlaki zafiyet, değerlerin yıpranması vardır. Onların ıskalanması söz konusudur. Bunlara devlet seyirci kalır mı? Kalmalı mıyız? Görevli yargı birimleri, bunları takip edecek. Herkes yaptığının hesabını verecek." değrlendirmesinde bulundu.



Toplantıya, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, Atay Uslu, İbrahim Ethem Taş ve çok sayıda partili katıldı.

