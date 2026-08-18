Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri'nin kazananları açıklandı

        Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri'nin kazananları açıklandı

        Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen Çevre Hizmet Ödülleri'nin 2025 yılı sonuçları açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 11:49 Güncelleme:
        Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri'nin kazananları açıklandı

        Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen Çevre Hizmet Ödülleri'nin 2025 yılı sonuçları açıklandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 28'incisi düzenlenen etkinlik kapsamında çevrenin korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarıyla öne çıkan kişi, kurum ve kuruluşlar ödüllendirildi.

        Türkiye'nin çevre alanındaki en uzun soluklu organizasyonları arasında yer alan Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri, her yıl Akdeniz Üniversitesi, Antalya ve Türkiye ölçeklerinin yanı sıra Bilim Onur, Bilim Hizmet ve Bilim Teşvik kategorilerinde veriliyor.

        Ödüller, doğal kaynakların ekolojik ilkelere uygun kullanılmasına, çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik strateji ve projelerin geliştirilmesine, çevre politikalarının oluşturulmasına ve toplumda çevre bilincinin geliştirilmesine katkı sağlayan kişi, kurum ve kuruluşlara veriliyor.

        REKLAM

        Program kapsamında, Bilim Onur Ödülü'ne Prof. Dr. Ülkü Yetiş, çevre bilimine ve mühendisliğine yönelik ulusal ve uluslararası ölçekteki çalışmaları dolayısıyla layık görüldü.

        Bilim Hizmet Ödülü, aynı alandaki çalışmaları nedeniyle Prof. Dr. Nadir Dizge'ye verildi. Bilim Teşvik Ödülü'nün sahibi ise Prof. Dr. Nadir Dizge'nin çalışmalarıyla aynı alanda faaliyet gösteren Zelal Işık oldu.

        Türkiye Ölçeği kategorisinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, "Atık ısıdan tarıma: Gaziantep'te enerji geri kazanımı ile sürdürülebilir seracılık modeli" projesiyle, Çorum Belediyesi ise "Plastik atıklardan PLA filamenti üretimi" projesiyle ödüle layık görüldü.

        REKLAM

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü de "Türkiye'de Birleşmiş Milletlere Entegre İklim Değişikliği Bölgesel Faaliyet Merkezinin kurulması" çalışmasıyla ödül aldı.

        Antalya Ölçeği kategorisinde Süleyman Demirel İlkokulu-Ortaokulu, "Okul temelli sürdürülebilir çevre yönetimi: Sıfır atık, su okuryazarlığı, ileri dönüşüm ve toplumsal katılım" projesiyle ödüle değer bulundu.

        Akdeniz Üniversitesi Ölçeği kategorisinde ise Öğr. Gör. Serpil Satı Toktaş ve proje ekibi, "Felsefeyle farkındalık dünya hep çok aydınlık: yeşil bilinç, temiz çevre" projesiyle ödül aldı.

        REKLAM

        2025 yılı Çevre Hizmet Ödülleri'nin sahiplerine takdim edileceği törenin 2026 yılının ekim ayında düzenlenmesi planlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı yürürlüğe girdi
        Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı yürürlüğe girdi
        Batrakov geliyor!
        Batrakov geliyor!
        8 ilde şeker soruşturması
        8 ilde şeker soruşturması
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        TEM, "yeni nesil" suç örgütleriyle de mücadele edecek
        TEM, "yeni nesil" suç örgütleriyle de mücadele edecek
        Trump, ABD ve Güney Kore arasındaki bağı koparıyor
        Trump, ABD ve Güney Kore arasındaki bağı koparıyor
        MHP lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı
        MHP lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        450 milyon dolarlık mega yatta tatil
        450 milyon dolarlık mega yatta tatil
        Beşiktaş'tan sağ kanat harekatı!
        Beşiktaş'tan sağ kanat harekatı!
        Eski eşler bir arada
        Eski eşler bir arada
        Korkunç kazada feci görüntü! Olay yerinde hayatını kaybetti!
        Korkunç kazada feci görüntü! Olay yerinde hayatını kaybetti!
        İstanbul'a yeni metro hattı geliyor
        İstanbul'a yeni metro hattı geliyor
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Yerli telefonda sona doğru
        Yerli telefonda sona doğru
        Otopsisi tamamlandı
        Otopsisi tamamlandı
        2026-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!
        2026-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!
        Doom Avengers'ı kandıracak mı?
        Doom Avengers'ı kandıracak mı?

        Benzer Haberler

        Antalya'da 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 17 kişi yaralandı
        Antalya'da 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 17 kişi yaralandı
        Kanyonda ziplinede asılı kalan turist çocuğu rafting rehberi kurtardı Havad...
        Kanyonda ziplinede asılı kalan turist çocuğu rafting rehberi kurtardı Havad...
        Kumluca'da yaş sebze ve meyve ihracatında gümrükleme süreçleri konuşuldu
        Kumluca'da yaş sebze ve meyve ihracatında gümrükleme süreçleri konuşuldu
        Dünya Mirası listesinde İstanbul umudu; en fazla aday Türkiye'den
        Dünya Mirası listesinde İstanbul umudu; en fazla aday Türkiye'den
        Kayan kamyonetin karşı şeride geçmesini refüjdeki tabela engelledi
        Kayan kamyonetin karşı şeride geçmesini refüjdeki tabela engelledi
        Bu sefer can değil mal kurtardı: Araçtan duman çıktığını fark edip yangın t...
        Bu sefer can değil mal kurtardı: Araçtan duman çıktığını fark edip yangın t...