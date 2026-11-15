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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Akseki'nin kültürel mirası "Antalya'nın Mor Üzümü" türküsünün sazı müzeye bağışlandı Akseki türküsünün 73 yıllık hikayesi müzede yaşayacak

        Akseki'nin kültürel mirası "Antalya'nın Mor Üzümü" türküsünün sazı müzeye bağışlandı Akseki türküsünün 73 yıllık hikayesi müzede yaşayacak

        Antalya'nın Akseki ilçesine ait "Antalya'nın Mor Üzümü" türküsünün kaynağı olarak bilinen Aksekili Hüseyin Balkan'ın sazı, oğlu Bayram Balkan tarafından Akseki Belediye Başkanı İlkay Akça'ya teslim edildi. Yıllardır aile tarafından muhafaza edilen saz, Akseki Etnografya Müzesi'nde sergilenerek gelecek nesillere aktarılacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 10:24 Güncelleme:
        Akseki'nin kültürel mirası "Antalya'nın Mor Üzümü" türküsünün sazı müzeye bağışlandı Akseki türküsünün 73 yıllık hikayesi müzede yaşayacak

        Antalya'nın Akseki ilçesine ait "Antalya'nın Mor Üzümü" türküsünün kaynağı olarak bilinen Aksekili Hüseyin Balkan'ın sazı, oğlu Bayram Balkan tarafından Akseki Belediye Başkanı İlkay Akça'ya teslim edildi. Yıllardır aile tarafından muhafaza edilen saz, Akseki Etnografya Müzesi'nde sergilenerek gelecek nesillere aktarılacak.

        Akseki'nin Susuzşahap Mahallesi'nden olan bestekar Hüseyin Balkan'ın kullandığı sazın müzeye bağışlanması, ilçenin kültürel mirasının korunması açısından anlamlı bir adım oldu. Hüseyin Balkan'ın oğlu Bayram Balkan, babasından kalan ve yıllarca hatıra olarak sakladıkları sazı, Akseki'nin kültürel değerleri arasında yerini alması amacıyla müzeye bağışladı.

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        1953 yılında derlendi

        Akseki yöresine ait "Antalya'nın Mor Üzümü" türküsü, sözleri ve ezgisiyle bölgenin kültürel belleğinde önemli bir yere sahip. Türkünün kaynağı olarak Hüseyin Balkan gösterilirken, eser 1953 yılında Neriman Tüfekçi tarafından derlendi. Türkünün repertuvar numarası ise 1396 olarak kayıtlarda yer alıyor.

        Geçmişin sesi müzede yaşayacak

        Akseki Belediye Başkanı İlkay Akça, türkünün günümüze ulaşmasında emeği bulunan Hüseyin Balkan'ın sazının müzeye kazandırılmasının önemine dikkat çekti. Büyüklerin dilinden günümüze ulaşan Akseki yöresinin kültürel değerlerinden biri olan "Antalya'nın Mor Üzümü" türküsünün geçmişten bugüne uzanan kıymetli bir miras olduğunu belirten Akça, şu ifadeleri kullandı: "Bu güzel türkünün unutulmadan günümüze ulaşmasında emeği bulunan, derleyicisi Akseki'nin Susuzşahap Mahallesi'nden kıymetli hemşerimiz bestekar Hüseyin Balkan'ın sazı, oğlu Bayram Balkan tarafından Akseki Etnografya Müzesi'ne bağışlandı. Bu anlamlı bağışla yalnızca bir sazı değil, geçmişimizin sesini, hatıralarını ve kültürel belleğimizi de müzemize kazandırmış olduk."

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        Hüseyin Balkan'dan geriye kalan saz, Akseki Etnografya Müzesi'nde sergilenerek ilçenin müzik tarihine ve kültürel geçmişine tanıklık edecek.

        Hüseyin Balkan'ın oğlu Bayram Balkan, babamız Hüseyin Balkan'dan bize kalan bu saz, ailemiz için çok kıymetli bir hatıra. Babamın yıllar önce çalarak türküler söylediği sazın, bugün Akseki Etnografya Müzesi'nde sergilenecek olması bizleri mutlu ediyor. Babamızın hatırasının ve Akseki'nin kültürel değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasını istedik. Bu nedenle sazı müzeye bağışlamaya karar verdik. Babamızın izlerini taşıyan bu sazın, Akseki'nin kültürel mirasının bir parçası olarak yaşamasını istiyoruz.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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