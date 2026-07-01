Alanya'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında gece yüzme etkinliği gerçekleştirildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında gece yüzme etkinliği gerçekleştirildi.
Kızılkule önündeki kutlamalarda yüzme, halat çekme, tabak alma ve yağlı direk yarışmaları, fly board gösterisi ve sub board geçişi yapıldı.
60 kişinin katıldığı yağlı direk yarışmasında bayrağı alan yarışmacının diskalifiye olması sonucu, hakem kararıyla yarışmayı bayrağı almaya en çok yaklaşan Hasan Can Erdem kazandı.
Erdem'e, ödül olarak ipek dokuma Alanya Kuşağı ve tam altın verildi.
Kızılkule Altı Soğukkapı Plajı'nda ise bu yıl üçüncüsü düzenlenen gece yüzme etkinliği gerçekleştirildi.
Işıklarla belirlenen parkurda katılımcıların kontrollü şekilde kulaç attığı etkinlik, vatandaşların ve turistlerin ilgisini çekti.
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