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        Alanya'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında gece yüzme etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 23:46 Güncelleme:
        Alanya'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında gece yüzme etkinliği gerçekleştirildi.

        Kızılkule önündeki kutlamalarda yüzme, halat çekme, tabak alma ve yağlı direk yarışmaları, fly board gösterisi ve sub board geçişi yapıldı.

        60 kişinin katıldığı yağlı direk yarışmasında bayrağı alan yarışmacının diskalifiye olması sonucu, hakem kararıyla yarışmayı bayrağı almaya en çok yaklaşan Hasan Can Erdem kazandı.

        Erdem'e, ödül olarak ipek dokuma Alanya Kuşağı ve tam altın verildi.

        Kızılkule Altı Soğukkapı Plajı'nda ise bu yıl üçüncüsü düzenlenen gece yüzme etkinliği gerçekleştirildi.

        Işıklarla belirlenen parkurda katılımcıların kontrollü şekilde kulaç attığı etkinlik, vatandaşların ve turistlerin ilgisini çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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