Alanya'da 1750 litre kaçak ve etil alkol ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1750 litre kaçak ve etil alkol ele geçirildi.





İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak alkol ve sahte ürün ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bir işletmenin deposuna operasyon düzenledi.





Operasyonda, bin litre kaçak alkol, 750 litre etil alkol, 10 litre viski aroması, 200 sahte bandrol ve 235 kapüşon ele geçirildi.



Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

