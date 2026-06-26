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        Alanya'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 09:57 Güncelleme:
        Alanya'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekiplerce gerçekleştirilen saha uygulamasında, "kasten yaralama" suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A.A. (32) ile "dolandırıcılık ve hırsızlık" suçlarından 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. (50) yakalandı.

        Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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