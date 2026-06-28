Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Alanya'da ağaçta mahsur kalan 2 kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Alanya'da ağaçta mahsur kalan 2 kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde ağaçta mahsur kalan iki kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 16:08 Güncelleme:
        Alanya'da ağaçta mahsur kalan 2 kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde ağaçta mahsur kalan iki kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'nde bir ağacın üzerinde mahsur kalan iki kediyi gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, sepetli itfaiye aracıyla ağaca ulaşarak kedileri bulundukları yerden güvenli şekilde indirdi.

        Kurtarılan kediler, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        100. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu!
        100. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu!
        Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı
        Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yol verme kavgası dehşetle sonuçlandı! 1 ölü, 12 yaralı!
        Yol verme kavgası dehşetle sonuçlandı! 1 ölü, 12 yaralı!
        Silivri'de tarlalarda yangın çıktı!
        Silivri'de tarlalarda yangın çıktı!
        Kulüpler Birliği toplantısı açıklaması!
        Kulüpler Birliği toplantısı açıklaması!
        Muhittin Böcek'ten ek ifade: "Adaylık için İmamoğlu'na 5 milyon euro verdim"
        Muhittin Böcek'ten ek ifade: "Adaylık için İmamoğlu'na 5 milyon euro verdim"
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        İsrailli bakan ABD Adalet Bakanlığı'na şikayet edildi
        İsrailli bakan ABD Adalet Bakanlığı'na şikayet edildi
        Panoramik asansörde facia! 35 metreden düştü!
        Panoramik asansörde facia! 35 metreden düştü!
        İntermodal taşımacılıkta yeni dönem: TIR dorseleri raylarda taşınacak
        İntermodal taşımacılıkta yeni dönem: TIR dorseleri raylarda taşınacak
        Beşiktaş'tan Alexander Nübel'e teklif!
        Beşiktaş'tan Alexander Nübel'e teklif!
        "Hayat George'tan önce daha kolaydı"
        "Hayat George'tan önce daha kolaydı"
        İstanbul'da sokakta taciz iddiası! Fırında ekmek yaparken yakalandı!
        İstanbul'da sokakta taciz iddiası! Fırında ekmek yaparken yakalandı!
        Özkan Yalım'ın yeni ifadesi ortaya çıktı: Helikopter sunumu açıklaması
        Özkan Yalım'ın yeni ifadesi ortaya çıktı: Helikopter sunumu açıklaması
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        İşte Dünya Kupası'nda son 32 eşleşmeleri!
        İşte Dünya Kupası'nda son 32 eşleşmeleri!
        Türkiye'nin laboratuvarıydı
        Türkiye'nin laboratuvarıydı
        İkinci yeğen mutluluğu
        İkinci yeğen mutluluğu
        Turizmin karanlık tarafı Dua Lipa ile yeniden göründü
        Turizmin karanlık tarafı Dua Lipa ile yeniden göründü

        Benzer Haberler

        Alanya sahilinde iki caretta caretta ölü olarak bulundu
        Alanya sahilinde iki caretta caretta ölü olarak bulundu
        Annesiyle tartışıp kendisini kilitlediği odayı ateşe verdi, kapı kırılarak...
        Annesiyle tartışıp kendisini kilitlediği odayı ateşe verdi, kapı kırılarak...
        Annesine sinirlendi kendini yakmaya çalıştı, mahallede korku ve öfke dolu a...
        Annesine sinirlendi kendini yakmaya çalıştı, mahallede korku ve öfke dolu a...
        Antalya'nın bunaltıcı havasına mavi sularda serinlik aradılar
        Antalya'nın bunaltıcı havasına mavi sularda serinlik aradılar
        Boğaçayı'nda ekolojik dengeyi koruyan temizlik çalışması Sucul otlar temizl...
        Boğaçayı'nda ekolojik dengeyi koruyan temizlik çalışması Sucul otlar temizl...
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul, Muratpaşa İlçe Başkanlığı Olağan Kong...
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul, Muratpaşa İlçe Başkanlığı Olağan Kong...