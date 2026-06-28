Alanya'da ağaçta mahsur kalan 2 kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde ağaçta mahsur kalan iki kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'nde bir ağacın üzerinde mahsur kalan iki kediyi gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, sepetli itfaiye aracıyla ağaca ulaşarak kedileri bulundukları yerden güvenli şekilde indirdi. Kurtarılan kediler, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.