Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Alanya'da çalılık yangınında ev ve hafif ticari araç zarar gördü

        Alanya'da çalılık yangınında ev ve hafif ticari araç zarar gördü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde çalılık alanda çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında bir evle hafif ticari araçta hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 12:39 Güncelleme:
        Alanya'da çalılık yangınında ev ve hafif ticari araç zarar gördü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde çalılık alanda çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında bir evle hafif ticari araçta hasar meydana geldi.

        Karakocalı Mahallesi'ndeki çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü. Yangında ayrıca bir ev ile hafif ticari araçta hasar oluştu.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Bruno Fernandes seferberliği!
        Bruno Fernandes seferberliği!
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Direksiyon sınavında tacize tutuklama
        Direksiyon sınavında tacize tutuklama
        Eski eşler tatilde
        Eski eşler tatilde
        8 ayda tamamladı, hayali gerçek oldu
        8 ayda tamamladı, hayali gerçek oldu
        TÜİK açıkladı: İşsizlikte düşüş
        TÜİK açıkladı: İşsizlikte düşüş
        Beşiktaş tur peşinde!
        Beşiktaş tur peşinde!
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Cennet Koyu'nda aşka geldiler
        Cennet Koyu'nda aşka geldiler
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!
        Otonom yapay zeka 4 hizmeti hackledi!
        Otonom yapay zeka 4 hizmeti hackledi!
        Trafikte araçtan inme ve takip olayları yarıya düştü
        Trafikte araçtan inme ve takip olayları yarıya düştü

        Benzer Haberler

        Kepez'de deprem ve yangın tatbikatı
        Kepez'de deprem ve yangın tatbikatı
        Şiddetli rüzgarda yerinden kopan pencere 5. kattan düştü Pencerenin düştüğü...
        Şiddetli rüzgarda yerinden kopan pencere 5. kattan düştü Pencerenin düştüğü...
        Antalya'da 2 buçuk milyon liralık nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 4 gö...
        Antalya'da 2 buçuk milyon liralık nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 4 gö...
        GÜNCELLEME - Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altı...
        GÜNCELLEME - Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altı...
        Kardeşini aynı hastalıktan kaybeden 8 yaşındaki Kırgızistanlı Akhmarcan AÜ'...
        Kardeşini aynı hastalıktan kaybeden 8 yaşındaki Kırgızistanlı Akhmarcan AÜ'...
        Kepez Belediyesi, Kuzeyyaka'da ulaşım konforunu artırıyor
        Kepez Belediyesi, Kuzeyyaka'da ulaşım konforunu artırıyor