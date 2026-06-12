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        Alanya'da drift atan sürücüye 140 bin lira ceza

        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobiliyle drift attığı belirlenen sürücüye 140 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 10:31 Güncelleme:
        Alanya'da drift atan sürücüye 140 bin lira ceza

        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobiliyle drift attığı belirlenen sürücüye 140 bin lira ceza uygulandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkler Mahallesi'ndeki Zelenegorsk Caddesi'nde bir sürücünün drift attığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Yapılan inceleme sonucunda tespit edilen sürücü ekiplerce yakalandı. Sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 2 ay süreyle el konuldu.

        Öte yandan, sürücünün otomobiliyle drift attığı anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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