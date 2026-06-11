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        Alanya'da firari hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 14:36 Güncelleme:
        Alanya'da firari hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada "resmi belgede sahtecilik", "dolandırıcılık" ve "hırsızlık" suçlarından kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan C.B'nin (47) yakalanması için teknik takip gerçekleştirildi.

        Saray Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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