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        Alanya'da iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu sürücülerden biri yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 16:04 Güncelleme:
        Alanya'da iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu sürücülerden biri yaralandı.


        Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda İ.A. (27) idaresindeki 33 EFC 26 plakalı tır, aynı istikamette ilerleyen M.E.G'nin (36) kullandığı 33 EFC 24 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Kazada yaralanan İ.A, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle yol ulaşıma bir süre kapandı. Yan yoldan kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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