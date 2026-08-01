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        Alanya'da İsveç uyruklu turist otel odasında ölü bulundu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde İsveç uyruklu turist konakladığı otel odasında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 00:02 Güncelleme:
        Alanya'da İsveç uyruklu turist otel odasında ölü bulundu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde İsveç uyruklu turist konakladığı otel odasında ölü bulundu.

        Şekerhane Mahallesi'nde tatil yapan İsveç uyruklu Gerd Jeanette Marita Ravantti'nin (47) uzun süre dışarı çıkmaması üzerine otel personeli odasına girdi.

        Ravantti'nin hareketsiz yattığını gören personel, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

        Otele gelen sağlık ekipleri, İsveçli turistin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Turistin cenazesi, otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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