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        Alanya'da itfaiye aracına yol vermeyen sürücüye 46 bin lira ceza

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, göreve giden itfaiye aracına yol vermeyerek geçişini engelleyen otomobil sürücüsüne 46 bin lira idari ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 10:01 Güncelleme:
        Alanya'da itfaiye aracına yol vermeyen sürücüye 46 bin lira ceza

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, göreve giden itfaiye aracına yol vermeyerek geçişini engelleyen otomobil sürücüsüne 46 bin lira idari ceza uygulandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı'nda itfaiye aracına yol vermediği tespit edilen sürücünün kimliğini belirledi.

        Ekiplerce sürücüye 46 bin lira idari ceza kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, aracı da aynı süreyle trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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