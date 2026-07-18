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        Alanya'da kaybolan yaşlı kadın termal kameralı dronla ormanlık alanda bulundu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 83 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, AFAD ekiplerince termal kameralı dronla bulunarak kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Alanya'da kaybolan yaşlı kadın termal kameralı dronla ormanlık alanda bulundu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 83 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, AFAD ekiplerince termal kameralı dronla bulunarak kurtarıldı.

        Bademağacı Mahallesi'ndeki evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Kamile K'nin yakınlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, İHH ve UMKE ekipleri sevk edildi.

        Geniş çaplı arama çalışması başlatan ekipler, havanın kararması üzerine gece görüş özelliği bulunan termal kameralı dron desteğiyle faaliyetlerini sürdürdü.

        Dron operatörünün ağaçlık alanda hareketlilik tespit ederek arama timlerini yönlendirmesi sonucu, yaşlı kadın evinden yaklaşık 1 kilometre uzakta bir ağacın altında bulundu.

        Bitkin olduğu gözlenen Kamile K, UMKE ekiplerince yapılan sağlık kontrolünde herhangi bir yaralanma tespit edilmemesinin ardından ailesine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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