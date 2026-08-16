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        Alanya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 15:05 Güncelleme:
        Alanya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

        Tepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

        Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın nedeniyle yaklaşık 1 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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